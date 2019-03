Kolizja z obcokrajowcem - czy wzywać policję?

Kolizja z obcokrajowcem jest zdarzeniem szczególnie stresującym i kłopotliwym. Oprócz normalnych w takiej sytuacji nerwów, stresu i zastanawiania się, jak daną sprawę załatwić, dochodzą jeszcze wyzwania komunikacyjne. W odpowiedzi na pytanie, co konkretnie należy w takiej sytuacji zrobić, musimy sobie rozróżnić kilka warunków. Sposób postępowania będzie bowiem zależał od tego, czy do wypadku doszło w Polsce, czy poza jej granicami, czy brał w niej udział obywatel jednego z krajów UE, czy całkiem z zewnątrz itp.

Kolizja z obcokrajowcem. W jakim języku spisać oświadczenie?

Najprostsza jest sytuacja, kiedy kolizja z obcokrajowcem ma miejsce na terenie naszego kraju. Obowiązują wówczas te same procedury, jak między rodakami. Należy jednak pamiętać, iż oświadczenie powinno zostać spisane w języku zrozumiałym dla obu stron. Jeśli jest to niemożliwe, trzeba wówczas wezwać policję, która w razie potrzeby zorganizuje tłumacza przysięgłego. Gdy jednak do kolizji dojdzie poza naszymi granicami, wówczas stosuje się prawo miejscowe. W niektórych krajach wezwanie policji jest obowiązkowe w każdej sytuacji.

Jakie dane musimy zawrzeć na oświadczeniu?

Zawsze jednak, w sytuacji kolizja z obcokrajowcem, należy spisać oświadczenie, które będzie zawierało konkretne informacje. Zalicza się do tego: dane uczestników i sprawców danego zdarzenia drogowego, a także świadków, jeśli jacyś byli w pobliżu. Należy również podać informację o ubezpieczeniu OC sprawcy, markę pojazdów, które wzięły udział (koniecznie z numerami rejestracyjnymi), a także szczegółowo opisać przebieg zdarzenia.